Москва, 10 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Потерей Западом равновесия назвал ситуацию, когда Польша просит США помощи в получении репараций от Германии, член Совфеда Алексей Пушков 10 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Комментируя попытку Польши добиться репараций от Германии, своего союзника по ЕС и НАТО, Пушков заявил:

«Такое требование возмещения ущерба 80-летней давности после того, как это вопрос уже давно был закрыт, — верный признак нарушения равновесия мировой системы, и в том числе западной системы».

Российский сенатор указал на то, что сегодня под вопросом находятся «все правила и нормы послевоенного мира». Мир находится сейчас в полосе «новой неопределённости и неупорядоченности».

Польша, как видно, находится в авангарде желающих воспользоваться состоянием этой неопределённости. Так она поступала и после Первой мировой войны, и в канун Второй мировой, отметил Пушков, напомнив, как НАТО запустило процесс утраты равновесия в Европе, оторвав Косово от Сербии.

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