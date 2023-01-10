Шарль Мишель: Евросоюз не планирует отказываться от идеи автономии
Брюссель, 10 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Европейский союз сохраняет идею перехода к автономии, несмотря на подписание декларации о расширении сотрудничества с НАТО. Об этом 10 января сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Шарль Мишель
«Нет и тени сомнения, что стратегическая автономия Евросоюза необходима как никогда», — сказал Шарль Мишель.
Глава Евросовета также отметил, что именно действия ЕС позволили реализовать поставки вооружения Украине при финансировании Фонда мира.
«Стратегическая автономия Евросоюза означает больше влияния, больше устойчивости», — добавил Мишель.
Ранее сообщалось, что НАТО и Европейский союз подписали в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве.