Пострадавшие в результате жёсткой посадки самолёта Ан-2 в НАО доставлены в окружную больницу

Нарьян-Мар, , 16:15 — REGNUM В окружную больницу региона доставили всех пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта Ан-2 в районе посёлка Каратайка в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом 10 января сообщили в пресс-службе главы НАО.

Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку © Следственный комитет РФ/ТАСС

«Первый вертолет приземлился в 14:05 мск, второй — в 14:42 мск, все пострадавшие госпитализированы в Ненецкую окружную больницу», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что в названной больнице пострадавшим будет проведено обследование и, в случае необходимости, будет доставлен из Архангельска нейрохирург для пациента с травмами головы. При этом необходимую помощь окажут на месте или доставят пострадавших для её оказания в Архангельск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из десяти пострадавших в результате жёсткой посадки Ан-2 в Ненецком автономном округе семеро будут эвакуированы на вертолёте.