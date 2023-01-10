Москва, 10 января, 2023, 16:14 — ИА Регнум. На фоне скандалов с представителями шоу-бизнеса и актерами с предложением провести ревизию региональных наград обратился к губернаторам глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР).

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«Начать нужно с региональных наград, как это сделал глава Кузбасса Сергей Цивилёв в отношении Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), лишив его медали «За веру и добро» и ордена Почёта Кузбасса. Точно так же нужно проверить и Валерия Меладзе, Чулпан Хаматову и других «рукопожатных» персонажей, которые из-за границы поливают грязью нашу страну», — отметил Диденко.

Он убежден, что выступающих против специальной военной операции деятелей культуры и искусства следует лишить званий и наград.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении сбежавшего из России актёра Артура Смольянинова, ранее заявившего о готовности воевать на стороне ВСУ, будет возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России (СКР).