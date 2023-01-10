В России проведены испытания макета «оружия Судного дня»

Москва, , 16:12 — REGNUM Специалисты проверили работу систем запуска макета ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня». Как сообщил источник ТАСС, близкий военному ведомству, экипаж российской атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09 852 завершил серию бросковых испытаний.

Торпеда «Посейдон» © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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«Бросковые стрельбы макета суперторпеды «Посейдон» выполнялись с тем, чтобы уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска», — пояснил собеседник издания.

Он подчеркнул, что цели испытаний были достигнуты. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Кадзухико Иноуэ заявил, что созданному Россией «оружию Судного дня» — ядерной торпеде «Посейдон» — Соединённые Штаты ничего противопоставить не могут.

Отмечается, что ядерная торпеда «Посейдон» передвигается под водой и после её взрыва возникают цунами высотой до 500 метров, которые обрушатся на прибрежные города. При этом высота статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, а небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра. Кроме того, «Посейдон» имеет фактически неограниченный радиус действия, и это же осложняет его перехват обычными ракетами, обладающими ограниченной дальностью.

Напомним, подводную лодку «Белгород», которая является носителем ядерных беспилотников «Посейдон», Военно-морской флот (ВМФ) России принял на вооружение летом 2022 года.

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