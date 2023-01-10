Курган, 10 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту отсутствия питьевой воды в селе Мартино Курганской области, сообщает 10 января пресс-служба следственного управления ведомства по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Из-за отсутствия воды жители села Мартино Макушинского округа вынуждены топить лед.

По сообщению средств массовой информации, в селе отсутствует снабжение населения питьевой водой, в связи с чем жителям приходится ходить на местное озеро и резать лед.

«Следственными органами по данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, о ситуации с нарушением учебного процесса в одном из лицеев Московской области поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.