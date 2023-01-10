Брюссель, 10 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Во вторник, 10 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве. Её принятие долго откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В документе стороны выражают намерение усилить сотрудничество, признавая НАТО «основой коллективной обороны и безопасности союзников». Также было высказано намерение о мобилизации «всех имеющихся общих инструментов, будь они политические, экономические или военные, для достижения общих целей».

На сайтах НАТО и Еврокомиссии велась трансляция подписания документа. По итогам ожидается совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.