Донецк, 10 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Два человека пострадали при обстреле поселка Владимировка Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Об этом 10 января сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВФУ [вооруженные формирования Украины — ред.] обстреляли Владимировку, ранены два человека», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что киевские боевики в течение 10 минут выпустили 44 ракеты из реактивных систем залпового огня в направлении города Донецка.

Как передавало ИА REGNUM, в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ 10 января пострадало маршрутное такси.