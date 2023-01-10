Ватикан, 10 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Ситуацию в Европе в контексте украинской проблематики обсудили в Ватикане итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин и секретарь по международным делам Пол Ричард Галлахер, сообщает 10 января служба печати Святого престола.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Отмечается, что переговоры в государственном секретариате Ватикана состоялись после встречи Мелони с папой Римским Франциском. Сначала глава итальянского правительства обсудила с представителями Ватикана проблемы демографии, образования, бедности и другие социальные вопросы.

«В продолжение беседы были рассмотрены вопросы международного характера, с особым упором на Европу, конфликт на Украине и миграцию», — заявили в Ватикане.

Напомним, в Италии, как и в ряде других европейских стран, существует проблема украинских беженцев. Украинские СМИ в ноября прошлого года сообщали, что беженцев с Украины выселяют из гостиниц.