Москва, 10 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Запад оказался в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией, пишет обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали.

Томас Коул. Крушение. 1836 (из серии «Путь империи»)

Автор отмечает, что Запад проигнорировал все катастрофические последствия, главное из которых — почти полное истощение запасов вооружений.

«По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против высоких цен и снижения покупательной способности», — пишет Халид аль-Бухали.

По словам журналиста, США и ЕС растеряли глобальное влияние и не смогли расширить коалицию против Москвы за пределы альянсов. Так, разрыв отношений с Москвой привел к расколу внутри Запада.

В статье отмечается, что Россия, напротив, смогла укрепить тыл и усилить позиции армии на новых территориях. Халид аль-Бухали также считает, что военной операции можно было бы избежать, если бы Запад не игнорировал предложения России по гарантиям безопасности.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко рассказал, что отношения России с Азией являются политическим и экономическим кошмаром для западных стран.