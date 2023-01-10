Москва, 10 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Советский и российский известный кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер и телеведущий Никита Михалков, который 5 января был госпитализирован с гриппом в одну из больниц Москвы, рассказал о своём состоянии. Он написал об этом 10 января в своём телеграм-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Никита Михалков

Как отметил кинорежиссёр, о состоянии его здоровья на фоне мало соответствующей действительности информации в СМИ и соцсетях лучше узнавать в его личном телеграм-канале.

«Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — написал Михалков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стало известно, что российский кинорежиссёр Никита Михалков пока остаётся в отделении реанимации.