Пекин, 10 января, 2023, 15:59 — ИА Регнум. В Пекине считают, что «зерновая сделка» должна выполняться в соответствии с принципами сбалансированности и эффективности. Так прокомментировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь высказывание министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи о том, что лишь 5,4% общего объема вывезенного с Украины продовольствия доставлено бедным странам.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Китай надеется, что соглашение о перевозке зерна по Чёрному морю будет реализовано сбалансированным, всеобъемлющим и эффективным образом», — цитирует ТАСС представителя МИД Китая.

В Китае также готовы к взаимодействию со всеми сторонами «зерновой сделки», отметил Вэньбинь. Помимо этого, в МИД заявили о желании способствовать формированию консенсуса в мире по вопросу обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что «зерновая сделка» продемонстрировала возможность дипломатического урегулирования конфликта на территории Украины.

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