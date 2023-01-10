Будапешт, , 15:58 — REGNUM Затягивание вооруженного конфликта на Украине противоречит интересам Венгрии и Сербии. Об этом 10 января заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции после переговоров с представителем внешнеполитического ведомства Сербии Ивицей Дачичем.

Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ТАСС

«Мы оба заинтересованы в том, чтобы мир на Украине наступил как можно скорее. Затягивание и возможная эскалация военных действий создают серьезные риски для обеих стран», — сказал Сийярто.

Также венгерский политик отметил, что санкции Европейского союза против Российской Федерации негативно сказываются на экономиках Венгрии и Сербии.

Ранее Сийярто положительно отреагировал на решение Российской Федерации ввести режим прекращения огня на Рождество.

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