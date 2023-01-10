Москва, 10 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Мир сталкивается с крупными геополитическими вызовами, поэтому Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) придётся выполнять очень сложные задачи в разных сферах. Об этом 10 января заявил новый генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в ходе представления в секретариате организации в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Все эти вызовы и проблемы затрагивают ключевую роль нашей организации, её авторитет и способность быть действенным механизмом обеспечения региональной безопасности. От нас с вами зависят её дальнейший престиж и эффективность. Несмотря на все вызовы, я глубоко убеждён, что для ОДКБ альтернативы нет, она способна решать те задачи, которые на неё возложены», — сказал Тасмагамбетов.

Представлял нового генсека госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Тасмагамбетов поблагодарил за доверие в связи с назначением на пост и отметил, что это для него является большой честью и налагает соответствующую ответственность.

Напомним, Казахстан начал председательствовать в ОДКБ с 1 января 2023 года и выдвинул на пост генсека организации Тасмагамбетов в качестве своего представителя. В 2022 году ОДКБ возглавляла Белоруссия.