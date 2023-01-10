Запасы газа в ПХГ ЕС снова опустились ниже 90 млрд кубометров
Запасы газа в ПХГ ЕС снова опустились ниже отметки в 90 млрд кубометров
Брюссель, 10 января, 2023, 15:51 — ИА Регнум. На данный момент запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европейского союза снова опустились ниже отметки 90 млрд кубометров. Это 10 января следует из данных европейского газового оператора Gas Infrastructure Europe.
Согласно этим данным, по состоянию на 8 января отбор газа из европейских ПХГ составил 165 млн кубометров, что является минимальным показателем с 2011 года, а закачка голубого топлива — 91 млн кубометров.
При этом отбор газа из ПХГ ЕС на сегодняшний день является рекордно низким для января из-за того, что в Европе наблюдается температура воздуха выше климатической нормы.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стоимость природного газа в Европе в течение дня выросла почти до $850 за тысячу кубометров.