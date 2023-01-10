Брюссель, 10 января, 2023, 15:51 — ИА Регнум. На данный момент запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европейского союза снова опустились ниже отметки 90 млрд кубометров. Это 10 января следует из данных европейского газового оператора Gas Infrastructure Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно этим данным, по состоянию на 8 января отбор газа из европейских ПХГ составил 165 млн кубометров, что является минимальным показателем с 2011 года, а закачка голубого топлива — 91 млн кубометров.

При этом отбор газа из ПХГ ЕС на сегодняшний день является рекордно низким для января из-за того, что в Европе наблюдается температура воздуха выше климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стоимость природного газа в Европе в течение дня выросла почти до $850 за тысячу кубометров.