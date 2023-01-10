Москва, 10 января, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Российский фильм «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко может собрать в прокате больше 4 млрд рублей. Такое мнение высказал кинокритик Сергей Сычев.

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Чебурашка

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В беседе с радио Sputnik он пояснил, что это не связано ни с каникулами, ни с тем, что в январе не так много фильмов в прокате.

Одной из главных причин успеха картины Сычев назвал «отсутствие крупных конкурентов из Голливуда».

«Фильм Гая Ричи отодвинули на неделю, он мог оттянуть у «Чебурашки» до миллиарда рублей за неделю работы с ним в каникулы. И, конечно, «Аватар». Если бы картина вышла, как и во всем мире, к новогодним каникулам, результаты были бы немного другими», ― пояснил эксперт.

Ещё один фактор, который мог повлиять на успех картины, известность главного героя, указал кинокритик.

«Суперзвезда фильма ― Чебурашка, герой, которого все знают, которого не нужно никому представлять и объяснять. Это, наверное, и сработало. Это как McDonalds», ― добавил Сычев.

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Как сообщало ИА REGNUM, за первые пять дней проката художественный фильм «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко собрал свыше 2 млрд рублей. Только в день премьеры, состоявшейся 1 января, зрители купили билеты более чем на 225 млн рублей. Общие сборы превысили 2,126 млрд рублей. На сегодня фильм собрал уже более 3 млрд рублей.

Отметим, что «Чебурашка» стал шестым отечественным проектом, сумевшим преодолеть рубеж в 2 млрд рублей, после фильмов «Холоп», «Движение вверх», «Т-34» и двух частей франшизы «Последний богатырь».