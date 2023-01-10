Вена, 10 января, 2023, 15:49 — ИА Регнум. По сравнению с ноябрём 2021 года в ноябре 2022 года газ в Австрии подорожал на 109%, сообщает 10 января Австрийское энергетическое агентство. При этом по сравнению с октябрьской ценой ноябрьская в минувшем году снизилась на 0,6%.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Кроме газа, отмечает агентство, подорожало и другое топливо. Так, дрова в ноябре подорожали в годовом выражении на 82,8%, но и по сравнению с октябрьскими цены на дрова выросли на 1,4%.

Подорожали и пеллеты (топливо в гранулах): по сравнению с ноябрём прошлого года цена в этом ноябре на этот вид топлива выросла на 147,5%. По сравнению с октябрьскими ноябрьские цены снизились на 1,6%.

Кроме того, в домах Австрии за год по сравнению с ноябрём прошлого года на 61,5% подорожало центральное отопление. На электроэнергию цены за год выросли на 19,7%.