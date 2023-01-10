Ереван, 10 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. России нужно самостоятельно обеспечить безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе или обратиться для этого за помощью в ООН. Об этом 10 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он прокомментировал кризис в Нагорном Карабахе, вызванный тем, что жители Азербайджана заблокировали в декабре 2022 года Лачинский коридор. Пашинян подчеркнул, что трёхсторонние договорённости Москвы, Баку и Еревана предусматривают ответственность России за безопасность в Лачинском коридоре.

«Если окажется, что Россия по объективным или субъективным причинам не может выполнить взятые на себя обязательства, ей следует обратиться в Совет Безопасности ООН либо с просьбой наделить российский военный контингент международным мандатом, либо направить в Нагорный Карабах новую многонациональную миротворческую миссию», — сказал армянский премьер-министр.

Напомним, блокада Нагорного Карабаха продолжается с 12 декабря. Активисты из Азербайджана, которые заняли дорогу в Лачинском коридоре, заявляют, что хотят остановить «незаконную» добычу природных ресурсов. В Баку называют это инициативой граждан и отрицают то, что трасса перекрыта.