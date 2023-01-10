* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 января, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В Басманный суд Москвы поступило уголовное дело блогера Вероники Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о фейках про Вооружённые силы (ВС) РФ. Об этом 10 января сообщили в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Дело зарегистрировано 9 января, дата его рассмотрения пока не назначена», — приводит слова представителя суда РИА Новости.

По данным следователей, с марта по апрель 2022 года Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), находящейся за пределами России, было размещено на её личной странице в соцсети три публикации, которые содержали заведомо ложную информацию о якобы совершении военными ВС РФ убийств детей, о якобы бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и о якобы убийстве мирных жителей в Буче.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Генпрокуратура России направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело блогера Вероники Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о фейках про военнослужащих ВС РФ.