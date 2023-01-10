Москва, 10 января, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Пожарным удалось локализовать огонь на пожаре, возникшем в складском помещении по улице Добролюбова на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Андрей Эрштрем Спасатели на мете пожара в здании склада в Москве

«В 15:16 пожар локализован», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ряд СМИ также уточнил, что во время пожара произошло обрушение горящего склада на площади около 500 кв. метров. При этом, по данным МЧС, сама площадь пожара составляет около 2000 кв. м.

К его тушению привлечено почти 140 сотрудников МЧС, используется 48 единиц техники. Тушат его также и с воздуха с помощью двух вертолетов. Пожару присвоен 3-й ранг сложности.

Из здания, где загорелся склад, выведены 233 человека, проживавшие в находившемся тут же общежитии.

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