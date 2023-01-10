Якутск, 10 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. В Якутии открыли новое крупное месторождение газа вблизи магистрального газопровода «Сила Сибири», сообщили 10 января в пресс-службе главы республики и правительства Республики Саха (Якутия).

ИА REGNUM Газопровод «Сила Сибири»

Согласно полученной информации, предприятие «Туймааданефтегаз» открыло новое месторождение газа в Олекминском районе. Его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 млрд кубометров.

Месторождение газа, которое получило название Мухтинское, было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке. В ведомстве отметили, что специалисты подтвердили значительный газовый потенциал участка.

Первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин рассказал, что одним из главных преимуществ нового месторождения является его расположение вблизи газопровода «Сила Сибири» и нефтепровода ВСТО.

Как сообщало ИА REGNUM, добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла на 2%, до 535 млн тонн. При этом добыча газа по итогам года в России снизилась на 11,8%, до 672 млрд куб. м.

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