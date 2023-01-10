Мишустин заявил, что Россия в 2022 году выполнила все финансовые соцобязательства

Москва, , 15:30 — REGNUM В 2022 году доходы российского бюджета составили около 28 трлн рублей, а расходы — свыше 31 трлн рублей, при этом все соцобязательства перед гражданами РФ были выполнены. Об этом 10 января заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе правительственного заседания.

Михаил Мишустин на заседании правительства РФ © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Как отметил Мишустин, 2022 год завершился, и на данный момент, по его словам, уже можно говорить о предварительных итогах исполнения федерального бюджета РФ.

«Решение масштабных задач в это время потребовало серьезных расходов — свыше 31 триллиона рублей. Вместе с тем доходы составили почти 28 триллионов. Все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись, оказывалась поддержка предприятиям», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что при реализации государственных программ министерствам необходимо соблюдать чёткую исполнительскую дисциплину.