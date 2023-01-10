Москва, 10 января, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Пожар, возникший в здании склада на улице Добролюбова неподалеку от станции метро «Дмитровская», тушат с помощью вертолетов. Привлечено две единицы спецтехники, сообщили 10 января в региональном управлении МЧС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Пожар на складе в Москве

«Для тушения пожара направлены два пожарных вертолёта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее из здания, где в том числе находилось общежитие, были эвакуированы 233 человека. Пострадавших среди них нет. Огонь распространился на площади 2000 кв. метров. Известно, что в ликвидации пожара участвуют 136 пожарных.

Однако работы осложняет то, что знание многоуровневое — в три этажа. Пожару присвоен 3-й ранг сложности.