Пашинян оценил влияние граждан России на экономику Армении
Роль граждан России в росте экономики Армении была очень существенной — Пашинян
Ереван, 10 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Рост экономики Армении в течение 2022 года, согласно предварительным данным, составил от 12,5 до 13%. Об этом 10 января заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Никол Пашинян
«Очень существенна роль переехавших в Армению из России граждан», — подчеркнул Пашинян.
Он отметил, что на 2022 году планировалось, что рост национальной экономики будет 7%. На текущий год будет принят тот же плановый показатель.
Стоит отметить, что после введения санкций в отношении России некоторые иностранные компании стали переводить бизнес и сотрудников в страны бывшего СССР, в том числе в Армению.