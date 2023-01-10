Ереван, 10 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Рост экономики Армении в течение 2022 года, согласно предварительным данным, составил от 12,5 до 13%. Об этом 10 января заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Очень существенна роль переехавших в Армению из России граждан», — подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что на 2022 году планировалось, что рост национальной экономики будет 7%. На текущий год будет принят тот же плановый показатель.

Стоит отметить, что после введения санкций в отношении России некоторые иностранные компании стали переводить бизнес и сотрудников в страны бывшего СССР, в том числе в Армению.