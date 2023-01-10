Москва, 10 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Итоги работы по отраслевым направлениям российской экономики правительство подведёт в I квартале, заявил 10 января на совещании с министрами премьер-министр России Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Михаил Мишустин «Нам ещё предстоит подвести итоги по направлениям отраслевым, и мы обязательно это сделаем в I квартале, но в целом показатели неплохие».

Как заявил глава правительства, в минувшем году расходы федерального бюджета составили свыше 31 трлн рублей, а доходы — почти 28 трлн рублей. Выполнены все социальные обязательства перед гражданами.

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