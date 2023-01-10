Москва, 10 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудит меры социальной поддержки в новых регионах страны на совещании с кабмином, сообщили в пресс-службе Кремля.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь

По сообщению Кремля, Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации 11 января в режиме видеоконференции.

«Основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах России», — говорится в сообщении.

С докладом на совещании выступит зампредседателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России не принималось никаких решений по поводу переноса выборов губернаторов регионов, которые должны пройти осенью 2023 года.