Донецк, 10 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли административный центр Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщается 10 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Отмечается, что в промежуток с 14:20 по 14:30 по местному времени ВСУ выпустили в направлении города Донецка суммарно 44 ракеты из реактивных систем залпового огня.

14:20 — н. п. Авдеевка — г. Донецк н. п. Ясиноватая: 10 ракет

14:25 — н. п. Тоненькое, н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский районы): 26 ракет

14:30 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Ленинский район): 8 ракет

Стоит отметить, что в 14:25 по направлению н. п. Ильинка — г. Донецк (Ленинский район) было выпущено 5 снарядов калибра 155 мм.

Ранее помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщал об интенсивных обстрелах территорий Сватово, Рубежного и Кременной.