Москва, 10 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В России и в 2023 году необходимо продолжить работу по обеспечению макроэкономической стабильности. Такую задачу 10 января в ходе заседания правительства поставил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

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Глава российского правительства подчеркнул, что показатели были достигнуты «неплохие». По его словам, для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия.

«И, конечно, такая работа должна быть продолжена в текущем году», ― указал Мишустин, отметив, что все бюджетные обязательства должны быть исполнены.

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Премьер-министр также добавил, что по итогам 2022 года расходы бюджета превысили 31 трлн рублей, при этом доходы составили 28 трлн рублей. По его словам, решение масштабных экономических задач потребовало серьёзных трат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте в целом ряде отраслей российской экономики. Так, по его словам, в ноябре рост наблюдался в строительстве, сельском хозяйстве, увеличился выпуск электрооборудования. Мишустин также добавил, что положительные показатели отмечены в сфере производства транспортных средств и оборудования.