Москва, 10 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. При реализации государственных программ министерствам необходимо соблюдать чёткую исполнительскую дисциплину. Об этом 10 января заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе правительственного заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Хочу напомнить о четкой исполнительской дисциплине министерств и ведомств в отношении реализации государственных программ», — сказал он.

Также премьер-министр РФ отметил, что главы российских ведомства уже в данный момент «должны лично заниматься контрактацией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления о переговорах заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с представителем США с целью активизировать переговорный процесс по Украине.