Москва, 10 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Из горящего здания, где горит склад по улице Добролюбова на северо-востоке Москвы, эвакуированы более 230 человек. Они являются жильцами общежития, которое якобы находилось в здании, где размещался склад. Информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Цитата из: В Москве ГОРЯТ СКЛАДЫ БОЛЕЕ 2000 кв. метров. ЧП. 2022 Горящий склад по улице Добролюбова на северо-востоке Москвы

«233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Есть информация о намерении МЧС привлечь к тушению огня авиацию, пишет ТАСС.

В настоящее время известно, что пожар распространился уже на площади более 2 тыс. кв. метров и ему присвоен 3-й уровень сложности. К его тушению привлекли 136 человек личного состава МЧС и 48 единиц техники.