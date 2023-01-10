Брюссель, 10 января, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Третья совместная декларации о сотрудничестве НАТО с ЕС усилит стратегическое взаимодействие между альянсом и Евросоюзом, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам подписания документа в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

По словам Столтенберга, нужно усиливать коллективную безопасность, а также продолжать оказывать поддержку Киеву. Документ, по мнению генсека, подтверждает, что НАТО остается фундаментом коллективной обороны и трансатлантической безопасности.

«Мы признаем значение более мощной и развитой европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в мировую и трансатлантическую безопасность», — сказал Йенс Столтенберг, добавив, что оборона ЕС дополняет НАТО.

В Брюсселе 10 января генсек НАТО и главы Евросовета и Еврокомиссии подписали третью совместную декларацию о сотрудничестве. Документ, по сообщениям, должен был быть подписан еще в 2021 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон и НАТО косвенно принимают участие в конфликте на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания новой декларации о сотрудничестве между ЕС и НАТО заявил о необходимости наращивать уровень поддержки Киева.