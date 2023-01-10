Москва, , 15:08 — REGNUM Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что состав рабочей группы по взаимодействую РФС и УЕФА будет определен до конца текущей недели.

Максим Митрофанов © ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

«УЕФА помогает сформировать рабочую группу. Мы дали предложения по кандидатурам от РФС. Общение с Международной федерацией футбола и Международным олимпийским комитетом было, на этой неделе должны определиться с составом», — сказал Митрофанов в беседе с журналистами 10 января.

Также генсек добавил, на время формирования рабочей группы УЕФА повлияли новогодние праздники, так как до этого общение проходило в режиме телефонных переговоров.

УЕФА и ФИФА отстранили российские футбольные клубы и национальную сборную от всех международных соревнований 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявлял, что УЕФА планирует найти решение по возвращению сборной России на турниры.

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