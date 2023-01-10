ЕС введёт новые санкции против Белоруссии — глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии пообещала, что ЕС введёт новые санкции в отношении Белоруссии за поддержку РФ
Брюссель, 10 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Евросоюз введёт новые санкции в отношении Белоруссии за поддержку России, продолжающую спецоперацию по денацификации Украины. Об этом 10 января заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Белоруссия
«Мы будем продвигаться вперёд с новыми санкциями против Белоруссии», — сказала фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что ЕС будет расширять санкции против тех, кто продолжает сотрудничать с Россией в военной сфере. В качестве примера она также назвала Иран.
Напомним, в январе 2022 года член Европарламента от Польши Анджелика Анна Можджановская предложила ввести запрет на ввоз в ЕС мебели из Белоруссии. По её мнению, эта мера нужна для поддержки польских производителей.