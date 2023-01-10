Законопроект об информировании о размере маткапитала внесен в Госдуму
Законопроект об информировании граждан о размере остатков средств маткапитала внесен в Госдуму
Москва, 10 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий Фонд пенсионного и социального страхования РФ информировать граждан о праве на материнский капитал и о его размере, внесла в Госдуму глава комитета палаты парламента по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.
До 2018 года Пенсионный фонд России, на основании нормы федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года, информировал владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал о размере капитала или оставшейся его части — в случае распоряжения частью средств. Сейчас это возможно только по запросу гражданина.
В настоящее время возникла ситуация, когда многие граждане, часто не зная о таком праве, не направляют запрос о размере материнского капитала или его остатков. Кроме того, некоторые семьи просто не имеют технической возможности направить такой запрос, отметила Останина.
Парламентарий предложила вернуться к прежней практике и обязать Социальный фонд информировать граждан ежегодно о размере маткапитала.
Читайте также: Совфед распространяет выплаты из маткапитала на всех детей