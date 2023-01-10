Москва, 10 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий Фонд пенсионного и социального страхования РФ информировать граждан о праве на материнский капитал и о его размере, внесла в Госдуму глава комитета палаты парламента по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Альберт Анкер. Юная мать у постели спящего ребенка. 1875

До 2018 года Пенсионный фонд России, на основании нормы федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года, информировал владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал о размере капитала или оставшейся его части — в случае распоряжения частью средств. Сейчас это возможно только по запросу гражданина.

В настоящее время возникла ситуация, когда многие граждане, часто не зная о таком праве, не направляют запрос о размере материнского капитала или его остатков. Кроме того, некоторые семьи просто не имеют технической возможности направить такой запрос, отметила Останина.

Парламентарий предложила вернуться к прежней практике и обязать Социальный фонд информировать граждан ежегодно о размере маткапитала.

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