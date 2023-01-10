Москва, 10 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Автомобильный завод в Петербурге, ранее принадлежавший японской корпорации Nissan, перейдет в собственность группы «АвтоВАЗ» в январе–феврале 2023 года. Об этом сообщил 10 января гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов.

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По его словам, точная дата зависит от ряда факторов при оформлении сделки. «Давайте так осторожно говорить. Это зависит уже от регистрации (сделки), согласования и так далее», — приводит ТАСС слова Соколова.

Ранее стало известно, что активы Nissan в России, в том числе завод в Петербурге, приобретены подведомственным Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ» для последующей передачи АвтоВАЗу.

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В декабре 2022 года Максим Соколов заявил, что перезапуск производства на петербургском заводе Nissan планируется во второй половине 2023 года. Предприятие будет выпускать автомобили под маркой Lada, но в более дорогом сегменте, чем на заводе в Тольятти.

«Что это будут китайские машины — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя ведём переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего успеха достигли с китайскими производителями», — сказал тогда Соколов.

Увольнять или сокращать сотрудников бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге не будут. Их привлекут к работе в новых проектах АвтоВАЗа, сообщил 21 декабря 2022 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.