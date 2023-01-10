АвтоВАЗ до конца зимы станет собственником бывшего завода Nissan
АвтоВАЗ до конца зимы станет собственником бывшего завода Nissan в Петербурге
Москва, 10 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Автомобильный завод в Петербурге, ранее принадлежавший японской корпорации Nissan, перейдет в собственность группы «АвтоВАЗ» в январе–феврале 2023 года. Об этом сообщил 10 января гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов.
По его словам, точная дата зависит от ряда факторов при оформлении сделки. «Давайте так осторожно говорить. Это зависит уже от регистрации (сделки), согласования и так далее», — приводит ТАСС слова Соколова.
Ранее стало известно, что активы Nissan в России, в том числе завод в Петербурге, приобретены подведомственным Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ» для последующей передачи АвтоВАЗу.
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В декабре 2022 года Максим Соколов заявил, что перезапуск производства на петербургском заводе Nissan планируется во второй половине 2023 года. Предприятие будет выпускать автомобили под маркой Lada, но в более дорогом сегменте, чем на заводе в Тольятти.
«Что это будут китайские машины — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя ведём переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего успеха достигли с китайскими производителями», — сказал тогда Соколов.
Увольнять или сокращать сотрудников бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге не будут. Их привлекут к работе в новых проектах АвтоВАЗа, сообщил 21 декабря 2022 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.