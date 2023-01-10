Москва, 10 января, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы достигла 2000 квадратных метров. К его тушению привлечены 136 пожарных и 48 единиц техники. Об этом 10 января сообщили в региональном управлении МЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарный

«По предварительной информации, происходит возгорание в складском помещении. Площадь пожара составляет 2000 м². Для тушения пожара направлено 136 человек личного состава и 48 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло около 13:40 10 января в помещении разноуровнего трехэтажного склада по улице Добролюбова. На месте происшествия развёрнут штаб пожаротушения, первоначально пожару был присвоен 3-й уровень сложности.

Тушение огня осложнено находящимся рядом общежитием. Из него в настоящее время эвакуируются люди. Сведений о пострадавших в дежурную службу МЧС не поступало.