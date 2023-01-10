Тегеран, 10 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Ранее задержанная за поддержку недавних массовых протестов в Иране дочь экс-президента страны Фаезе Хашеми Рафсанджани приговорена иранским судом к пяти годам заключения. Об этом 10 января сообщила её адвокат Неда Шамс на своей странице в одной из соцсетей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

«Госпожа Фаезе Хашеми была предварительно приговорена к пяти годам тюремного заключения по выдвинутым по ее последнему делу обвинениям», — написала она в своём сообщении.

При этом Шамс отметила, что комментировать неокончательный приговор она считает неправильным, и добавила, что в данный момент дочь экс-президента Ирана всё ещё находится в тюрьме, так как в отношении неё заведено ещё несколько уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Организации Объединённых Наций выразили обеспокоенность тем, что в Иране приговорили к смертной казни участвовавших в беспорядках в Тегеране Мохаммада Гобадлу и Мохаммада Боругани.