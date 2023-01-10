Брюссель, 10 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 января 2023 года состоялась церемония подписания новой декларации о сотрудничестве альянса и Европейского союза (ЕС). Её содержание пока не обнародовано в СМИ. Известно лишь, что в мероприятии участвовали генсек военного блока Йенс Столтенберг и председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Первый по итогам подписания заявил о необходимости наращивать уровень поддержки Киева. Также Столтенберг отмечал, что, даже «если» конфликт на Украине будет завершен, это не приведет к нормализации отношений России и НАТО.

Напомним, совместную декларацию ЕС — НАТО должны были подписать еще в 2021 году. Газета Politico со ссылкой на источники известила о том, что проект новой совместной декларации Евросоюза и Североатлантического альянса (НАТО) разрабатывался на протяжении нескольких месяцев, однако затем работа над ним была приостановлена из-за напряжённых отношений Турции и Кипра.

Также отмечалось, что декларацию планируется опубликовать в начале 2023 года. Как рассказал изданию один из дипломатов, в ней будет содержаться посвящённый Китаю раздел, который добавили по инициативе Германии. При этом указывалось, что сам текст документа в большей части ничем не примечателен, однако его официальное обнародование было бы существенным дипломатическим достижением, так как на его подготовку ушли месяцы.

По данным AFP, в документе отмечается, что обе стороны обязуются вывести партнерство «на более высокий уровень» и мобилизовать «все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей.

«ЕС и НАТО обещают обнародовать совместную декларацию, посвященную украинскому кризису. Однако этот кризис долгосрочный. У него могут быть разные фазы. Сейчас идет конкретная военная фаза, но на этом ничего не закончится. Будут новые катаклизмы, выходить из которых с помощью только заявлений и деклараций ни у кого не получится», — считают авторы ИА REGNUM Станислав Тарасов и Станислав Стремидловский. По их мнению, каждый член альянсов пытается решать свои проблемы за счет другого. Поэтому в случае с новой декларацией уместно вспомнить крылатое выражение: «гора родила мышь», а интригу с затягиванием подписания декларации воспринимать как маркер определенных процессов и инструмент реализации внешнеполитических целей Запада, когда Украина используется лишь как предлог.

Zuma\TASS Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

«Ничего нового. Украинский кризис долгосрочный. У него могут быть разные фазы. Сейчас идет конкретная военная фаза, но на этом ничего не закончится. Будут новые катаклизмы, выходить из которых с помощью только заявлений и деклараций ни у кого не получится», — считают они.

«Столтенберг, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве. Гайдая на них нет», — иронизирует в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, намекая, вероятно, о сходстве политиков с известными персонажами фильма прославленного режиссера: Трусом, Балбесом и Бывалым.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония подписания третьего соглашения прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Её трансляция велась на сайте альянса.

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