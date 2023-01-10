Москва, 10 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю Рождества, было необходимо, чтобы люди смогли совершить положенные на праздник обряды, сходить в церковь, помолиться. Если эти цели были достигнуты, значит, перемирие достигло своей цели. Так прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков инициативу о прекращении огня на 36 часов, введенную 6 января 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его словам, перемирие имело «исключительно гуманитарные цели», оно объявлялось для того, чтобы «христиане, которые отмечали Рождество седьмого числа, могли помолиться в церквях».

Напомним, несмотря на объявленное рождественское перемирие, Украина продолжила ведение боевых действий. Это вызвало недоумение у российской стороны. Такую реакцию киевского режима по отношению к верующим Песков назвал циничной.

«Мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны прежде всего Киева, а также со стороны многих западных лидеров», — заявил в ходе пресс-конференции Песков.