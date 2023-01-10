Донецк, 10 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга 10 января сообщил об уничтожении 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Представитель Минобороны подчеркнул, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики.

Ранее на брифинге Конашенков сообщал об уничтожении до 20 военнослужащих ВСУ на купянском направлении.