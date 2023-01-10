Москва, 10 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Экспресс-тест на ковид олимпийского чемпиона 2006 года по спортивным танцам на льду Романа Костомарова показал отрицательный результат, сообщает 10 января источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Тестирование спортсмена провели в московской городской клинической больнице им. Мухина, где он находится в реанимации. Кроме того, врачи ждут результатов лабораторного анализа.

По предварительной версии, Костомаров заразился вирусной инфекцией (ОРВИ), которая дала осложнения на лёгкие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации Костомарова с диагнозом «пневмония». В больницу спортсмен попал в ночь на 10 января.