Москва, 10 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Артиллерийские подразделения Вооружённых сил России за последние сутки в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили 12 единиц техники ВСУ, из которых шесть — иностранного производства. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

«Уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населённых пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населённых пунктов Авдеевка, Северск и Звановка», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что российские артиллеристы, ведя контрбатарейную борьбу, уничтожили на временно оккупированной территории ЛНР и в Сумской области три буксируемые гаубицы Д-20, на территории ДНР — две установки «Град» и в Северске — одну систему «Ураган». Были поражены две произведённые в США радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

В ходе ударов российской авиации, ракетных расчётов и артиллеристов также были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, были поражены 62 артиллерийских подразделения противника, находящиеся на позициях, и личный состав с военной техникой в 105 районах.