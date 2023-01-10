Москва, 10 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе спецоперации нанесли удары по позициям киевских боевиков в районах населённых пунктов Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 января сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России ВС России в зоне СВО

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«На южнодонецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника […] уничтожено более 20 военнослужащих [киевского режима]», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, российские военные уничтожили три пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 9 января, на южнодонецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. В результате были уничтожены более 40 военнослужащих киевского режима, две боевые бронированные машины и три пикапа.