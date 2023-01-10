Москва, 10 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В Москве произошел пожар в здании автосервиса. Площадь пожара достигла уже, по некоторым данным, 2 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Пожару присвоен 3-й уровень сложности, сообщили 10 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

О возгорании в одноэтажном здании стало известно в 13:40. В настоящее время информация о ситуации на месте происшествия уточняется.

«13:40 10 января 2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Добролюбова, д. 1. <…> На месте пожара развёрнут штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства.