Москва, 10 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили до 20 боевиков преступного режима Киева на купянском направлении. Об этом 10 января сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны России Работа артиллерии ВС России в ходе СВО

«На купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого было уничтожено до 20 киевских нацистов, а также бронированная машина и четыре автомобиля ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в захваченных режимом Киева Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги.