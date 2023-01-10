Донецк, 10 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Военно-космические силы (ВКС) Российской Федерации за последние сутки сбили три украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 10 января.

Ministry of Defense of Ukrainep Су-25 ВВС армии киевского режима

По его словам, самолеты ВСУ были сбиты в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Напомним, в ходе тематического селекторного совещания 10 января министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о необходимости повысить возможности российской авиации в зоне действия современных систем ПВО, учитывая поставки Киеву западного вооружения.

В понедельник, 9 января, Минобороны также сообщало о сбитом штурмовике Су-25 Воздушных сил Украины.