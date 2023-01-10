Москва, 10 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 10 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Василий Верещагин. Апофеоз войны (фрагмент). 1871

«Огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики и Стельмаховка Луганской Народной Республики», — указал Конашенков.

Сообщается, что потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ обнародовало ряд важных заявлений главы профильного ведомства — генерала армии Сергея Шойгу — на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.