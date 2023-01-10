Москва, 10 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе спецоперации успешно продвигаются на донецком направлении. Об этом 10 января сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Уточняется, что в ходе боёв российские военные уничтожили до 50 военнослужащих киевского режима. Понесли ВСУ потери и в военной технике. Так, уничтожен один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 9 января, Вооружённые силы России в результате наступательных действий на донецком направлении уничтожили более 80 военнослужащих личного состава ВСУ.