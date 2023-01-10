Вашингтон, 10 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин не был заранее предупреждён Москвой о подготовке спецоперации на Украине, пишет Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Отмечается, что Си узнал от президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации лишь перед самым её началом: российский лидер сообщил Пекину, что готов незамедлительно отреагировать на агрессию со стороны Украины.

Автор материала полагает, что эта внезапность привела к тому, что в Пекине возникло некоторое недоверие к Москве. Кроме того, у китайского руководства нет уверенности в победе России и в сохранении её политического веса на международной арене.