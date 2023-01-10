Киев, 10 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. В захваченных режимом Киева Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 10 января из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом уточняется, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 13:00 (14:00 мск).

Также режим воздушной тревоги объявлен в захваченных боевиками ВСУ частях ДНР и ЛНР.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факт ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.